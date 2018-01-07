В Улан-Удэ слегка потеплело

Седьмого января по республике местами небольшой снег, по южному Прибайкалью утром и днем умеренный снег. Ветер западный 2-7, в отдельных районах 12-17 м/с, поземок



Температура ночью 25-30, местами 15-20, по Прибайкалью, центральным, северным районам при снеге 9-14, днем 15-20, местами 6-11 мороза.



В Улан-Удэ утром и днем небольшой снег. Ветер северо-западный 6-12 м/с. Температура ночью 23-25, к утру повышение до 18-20, днем 14-16 мороза.



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