Как улан-удэнцы вызывали духа Пушкина на Святки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С Рождественского сочельника 6 января и до Крещения 19 января издавна принято гадать. Многие гадают и по сей день



В январе девушки, желающие погадать, с нетерпением ждут святочной поры – с 6 по 19 января, чтобы узнать о своём будущем. Незамужние девушки гадают в основном о суженом. Мы узнали, как заглядывают в будущее жители Бурятии.



Однажды на Рождество в ночь с 6 на 7 января собралась веселая компания молодых людей: улан-удэнка Александра, её будущий муж, двое друзей и пять подруг. Всем было около 20 лет. Первое гадание было на воске. Молодые люди наливали в таз холодную воду, растапливали свечу в ложку и выливали жидкий воск в воду. Затем смотрели на полученные фигуры и пытались понять на что они похожи. По ним определяли своё будущее на год.



- У меня один раз из воска получилась фигура коляски, и в этом же году в мае я узнала о беременности, - рассказала Александра.



У её мужа получилась собака, которая символизирует верного друга. После гадания он со своим знакомым вскоре стали лучшими друзьями.



Следующее гадание заключалось в том, что они жгли смятую газету на блюдце и по полученной фигуре из пепла, поворачивая блюдце, определяли возможное будущее. На тот момент у компании гадающих получились разные фигуры. У одних вырисовывались фигуры, похожие на замок, у других - звери. По ним и трактовалось предсказание на год.



Затем молодые люди вызвали духов знаменитых поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова и задали им вопросы о своём будущем. Для этого им понадобилась доска с буквами и блюдце, которое ставилось в центр стола. Все участники руками прикоснулись к блюдцу. Затем блюдце задвигалось и начало ходить по доске, указывая на буквы, которые были нанесены на неё. Это означало, что дух пришёл на зов. При этом никаких шорохов и устрашающих звуков не было. Впрочем, на взгляд Александры, доске могли помочь двигаться те же самые участники гадания. О чём было нагадано, она уже не помнит. Ко всем гаданиям в тот момент молодые люди отнеслись как к развлечению.



- Страшно не было. Это было больше как развлечение и любопытство. Особенно любопытно было, сбудется или нет, и, конечно, счастью не было предела, когда сбылось, - добавила Александра Машанова.



Справка:



Святочные гадания — гадания у славянских народов, хронологически связанные с периодом зимних святок (с Рождественского сочельника по Крещения). Наиболее благоприятным временем для гадания считались Рождественский, Васильевский и Крещенский вечера.



Некоторые способы гаданий:



Гадание с валенком - это наиболее известный и распространённый вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.



Хорошо известное из литературы - гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.



Чтобы узнать быстроту и очерёдность выхода замуж девушки гадают со сжиганием нити. Гадающие отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело, то замуж гадающая не выйдет.



В гадании с петухом в одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладётся зеркало, иногда приносится курица. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к воде — пьянство, если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником».



Гадание о судьбе по теням в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берёт чистый лист бумаги, комкает его, кладёт на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.



Гадание на лай собаки о возрасте жениха заключается в том, что после определённых действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. «Хриплый» лай сулит старого жениха, а «звонкий» — молодого.



Чтобы вызвать образ будущего жениха, в стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряженый…». Гадания про суженых могут быть и такими: девушки выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого, точно так он будет красив или богат.



Существует также гадание на воске. Растапливают воск в кружке, наливают молоко в блюдце и ставят у порога квартиры или дома. Произносятся следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами выливают в молоко растопленный воск. Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если видится застывший крест, — то ждут в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет цветком — будет свадьба или встретится любимый. Если покажется зверь, надо быть осторожным: появится какой-то недруг. Если воск потечёт полосками, предстоят дороги, переезды, а ляжет звёздочками — ожидает удача на службе, в учёбе. Если образуется человеческая фигурка, то появится друг.



Для гадания «Подслушивание» забираются под окно соседей и слушают. Если у них выяснение отношений с битьём посуды, можно ждать «весёлого» года. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.



Чтобы узнать будущее берут сырое яйцо, проделывают в нём маленькую дырочку и выливают содержимое в тёплую воду. Когда белок сворачивается, он образует фигуру, по форме которой угадывают будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме беде: пожару, смерти, девушке не выйти замуж.



