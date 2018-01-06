Футбольный арбитр из Улан-Удэ получил похвалу РФС

Невыполнение футбольными арбитрами нормативов по физической подготовке и теории пока что остается самым слабым местом российского судейства. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский, подводя итоги 2017 года



Он отметил, что общее количество судей в российском футболе было сокращено за счет тех, кто не сдал нормативы.



В течение прошлого года судейский корпус неоднократно подвергался критике со стороны руководителей и тренеров клубов. При этом президент РФС Виталий Мутко, временно приостановивший свою деятельность в организации, говорил, что он доверяет руководству департамента судейства и инспектирования.



- Если говорить об общем впечатлении от работы судей, в целом они отработали на достаточно хорошем уровне, - подчеркнул Будогосский. - Хотя не буду скрывать, что ноябрь у нас сложился неудачным, мы допустили непривычно много ошибок. Сейчас очень важно разобраться, почему это произошло. Предполагаю, что одной из причин стала усталость арбитров - причем не физическая, а психологическая, которая накапливается от матча к матчу.



- Сейчас перед нами стоит задача, чтобы мы получили блок, в кавычках, «дееспособных» судей хорошего уровня, которых мы могли бы использовать в большинстве наших матчей. Понятно, что, как в каждой любой футбольной команде есть лидеры, так и у нас есть топовые судьи, которые надежно и хорошо проводят свои игры. Мы доверяем им наиболее сложные соревнования и хотим, чтобы молодые судьи подтянулись к этому же уровню, - отметил глава департамента.



В 2017 году судьям из-за ошибок в матчах чемпионата России снижалась нагрузка на игры. За наиболее серьезные ошибки некоторые судьи были временно переведены из категории «Про» в категорию «А», которая позволяла работать только на играх первенства ФНЛ. При этом в сезоне-2017/18 в премьер-лиге дебютировал судья Павел Кукуян.



- Я хочу выразить благодарность всем судьям, которые работали в чемпионате России. Те молодые судьи, к которым были некоторые замечания, сейчас начали показывать стабильную работу - это Артем Чистяков из Азова и Роман Галимов из Улан-Удэ. Мне хочется их поддержать, потому что они хорошо провели свою часть сезона, отрадно, что они сделали выводы по рекомендациям и замечаниям, которые были. Сегодня мы с надеждой смотрим на их дальнейшую работу на футбольных полях, - заявил Будогосский.

