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В Улан-Удэ открыта официальная ледовая переправа через Селенгу

Общество,  06.01.2018 08:55
В микрорайоне Мостовой Улан-Удэ открыта зимняя ледовая переправа через реку Селенга

Дорога по льду Селенги освидетельствована и введена в эксплуатацию, сообщает управление по ЧС г. Улан-Удэ. По переправе можно передвигаться в светлое время суток на легковом транспорте массой до 3,5 тонн.

Ледовая переправа представляет собой естественный ледовый покров, в виде одной полосы движения с поочередным пропуском транспортных средств. Трасса переправы обозначена указательными вешками. Установлены необходимые дорожные знаки и информационные аншлаги для обеспечения безопасного дорожного движения.

Управление по ЧС Улан-Удэ обращается ко всем жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать правила безопасности на водных объектах и передвигаться по льду только по санкционированным ледовым переправам. Ни в коем случае не выезжайте под запрещающие знаки и в местах блокирования съездов на неокрепший лед. Помните, любой такой выезд может закончиться трагедией, сообщает управление по информационной политике.
Ледовые переправы
 
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