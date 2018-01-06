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Бурятию ждёт холодный и малоснежный январь
Общество, 06.01.2018 08:40 Фото:
МЧС Бурятии опубликовало прогноз на январь, куда вошли и метеорологические сведения, и угрозы ЧС
По данным Бурятского ЦГМС, в южных районах средняя месячная температура воздуха ожидается -23,-28º. В юго-западных районах - температура упадёт на 22-28 градусов ниже 0. На севере - 29,-32º.
В южной и средней части озера Байкал месячная температура составит 18,-24º, на севере - около -24º.
По территории республики месячная температура воздуха ожидается на 1-2º ниже средних многолетних значений. А количество осадков - меньше многолетнего количества.
В предстоящий период на реках республики продолжится процесс ледообразования. В январе возможны наледные явления в Тункинском, Окинском , Тарбагатайском, Иволгинском, Заиграевском, Кяхтинском районах.
В первой декаде января имеется вероятность несчастных случаев, обусловленных провалом людей и автотранспорта при выходе на неокрепший лед озере Байкал в Кабанском, Северобайкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах.
На территории республики вероятность землетрясений с магнитудой М>4,5 находится на фоновом уровне. Сейсмические события наиболее вероятны в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Окинском районах.
Повышение радиоактивного фона на территории республики не прогнозируется. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.
В январе возможен сход снежных лавин (при одномоментном выпадении большого количества осадков и сильных ветрах) на лавиноопасных участках Северобайкальского (перевал Даван-Гоуджекит) и Муйского районов (долина реки Ангаракан).
Возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения республики не прогнозируется. Возможен подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В республике не исключается ухудшение эпизоотической обстановки, обусловленное распространением заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных животных. Не исключаются новые случаи заболевания в Мухоршибирском районе, а также в приграничных Бичурском и Тарбагатайском районах.
В январе возможно увеличение количества бытовых пожаров в жилых домах и административных зданиях. Бытовые пожары преимущественно будут обусловлены неосторожным обращением с огнем, нарушением правил при эксплуатации печей, электроприборов, поджогами, неосторожностью при курении, неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.
Наибольшее количество бытовых пожаров ожидается в жилом секторе Улан-Удэ, Прибайкальского, Кабанского, Иволгинского районов.
Сохраняется риск возникновения аварийных ситуаций на территории республики, связанных с нарушениями условий жизнедеятельности населения, нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения (источник ЧС - износ электроэнергетических систем и систем водоснабжения, несвоевременная поставка топлива на котельные).
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