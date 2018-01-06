Бурятию ждёт холодный и малоснежный январь

МЧС Бурятии опубликовало прогноз на январь, куда вошли и метеорологические сведения, и угрозы ЧС



По данным Бурятского ЦГМС, в южных районах средняя месячная температура воздуха ожидается -23,-28º. В юго-западных районах - температура упадёт на 22-28 градусов ниже 0. На севере - 29,-32º.



В южной и средней части озера Байкал месячная температура составит 18,-24º, на севере - около -24º.



По территории республики месячная температура воздуха ожидается на 1-2º ниже средних многолетних значений. А количество осадков - меньше многолетнего количества.



В предстоящий период на реках республики продолжится процесс ледообразования. В январе возможны наледные явления в Тункинском, Окинском , Тарбагатайском, Иволгинском, Заиграевском, Кяхтинском районах.



В первой декаде января имеется вероятность несчастных случаев, обусловленных провалом людей и автотранспорта при выходе на неокрепший лед озере Байкал в Кабанском, Северобайкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах.



На территории республики вероятность землетрясений с магнитудой М>4,5 находится на фоновом уровне. Сейсмические события наиболее вероятны в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Окинском районах.



Повышение радиоактивного фона на территории республики не прогнозируется. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.



В январе возможен сход снежных лавин (при одномоментном выпадении большого количества осадков и сильных ветрах) на лавиноопасных участках Северобайкальского (перевал Даван-Гоуджекит) и Муйского районов (долина реки Ангаракан).





Возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения республики не прогнозируется. Возможен подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.



В республике не исключается ухудшение эпизоотической обстановки, обусловленное распространением заболеваемости бешенством среди сельскохозяйственных животных. Не исключаются новые случаи заболевания в Мухоршибирском районе, а также в приграничных Бичурском и Тарбагатайском районах.





В январе возможно увеличение количества бытовых пожаров в жилых домах и административных зданиях. Бытовые пожары преимущественно будут обусловлены неосторожным обращением с огнем, нарушением правил при эксплуатации печей, электроприборов, поджогами, неосторожностью при курении, неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.



Наибольшее количество бытовых пожаров ожидается в жилом секторе Улан-Удэ, Прибайкальского, Кабанского, Иволгинского районов.



Сохраняется риск возникновения аварийных ситуаций на территории республики, связанных с нарушениями условий жизнедеятельности населения, нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения (источник ЧС - износ электроэнергетических систем и систем водоснабжения, несвоевременная поставка топлива на котельные).

