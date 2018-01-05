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Иркутские учёные предлагают снять запрет на промышленную ловлю байкальской нерпы
Общество, 05.01.2018 10:59
Эксперты предлагают возобновить промышленную охоту на нерпу
Пять шкурок нерпы — столько у иркутского таксидермиста Владислава Григорьева ещё не было. Этот символ Байкала в его мастерской — большая редкость. Иметь дело с ним мастеру приходилось всего пару раз — готовил чучело. Сейчас нерпа не очень востребована, говорит он, — шубу из неё не сошьёшь, на унты тоже не годится, её мех не такой ноский, как, например, лося.
— Для варежек, шапок она хорошо подойдёт, она мягонькая. Ворс такой хороший, — говорит таксидермист Владислав Григорьев.
Промышленная добыча нерпы на Байкале под запретом. 10 лет назад его ввели, чтобы восстановить популяцию, которая серьёзно пострадала в 90-е годы. Байкальского тюленя браконьеры тогда истребляли в большом количестве. В результате остались в основном животные преклонного возраста. Сейчас численность нерпы возросла настолько, что это может отразиться на других обитателях озера, говорят учёные. Поэтому «Госрыбцентр» предложил снова возобновить промышленную охоту.
— Озеро Байкал, в нём все звенья трофической цепи взаимосвязаны между собой. Если в какой-то из них происходит дисбаланс численности, то это неминуемо отразится на других звеньях. Нерпа питается бычками, голомянкой, те, в свою очередь, макрохиптопусом, зоопланктоном. Всё это связано, — говорит старший научный сотрудник Института геохимии СО РАН Михаил Пастухов.
Изменилось и поведение нерпы, говорит Михаил Пастухов. Он изучает её уже больше 20 лет. Теперь эндемик часто заплывает в прибрежную зону, что раньше было свойственно только молодым и неопытным особям. Ещё нерпа распознала, где можно в Байкале без усилий найти еду. Она приспособилась есть омуль, за которым обычно ей не угнаться, из рыболовецких сетей.
— В последнее время это просто катастрофа. Она всё с сетей выдергивает. Съедает. Сети просто-напросто пустые. Она настолько привыкла к этой халяве. Это как грудной ребенок с соской. Она тут к сети подошла и омуль калорийный ест, — говорит директор Байкальского филиала ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» № 2041 Владимир Петерфельд.
Сейчас нерпы, по оценкам Госрыбцентра, около 130 тысяч. И это слишком много для Байкала. Оптимальное количество, считают специалисты — не более 100 тысяч. Перенаселение может привести, по их мнению, к резкому падению численности вследствие какой-нибудь болезни, например — сработает механизм естественной саморегуляции, как это было в конце 80-х, когда погибло несколько тысяч животных, сообщает ГТРК Иркутск.
— Если добыча будет около 6 тысяч ежегодно, то можно добывать бессрочно. Популяция будет находиться в оптимальном состоянии, — говорит старший научный сотрудник Института геохимии СО РАН Михаил Пастухов.
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