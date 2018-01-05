Денис Мацуев рассказал Ивану Урганту о бурятской тушёнке

В программу Ивана Урганта «Смак» пришёл пианист Денис Мацуев, чтобы поделиться способами приготовления изысков сибирской кухни



Знаменитости решили сделать максимально простые и понятные каждому зрителю блюда. Оказалось, что горячее и десерт, которые предпочитает артист, ассоциируются у него с родными краями.



- Мы возвращаемся в мое детство: это Байкал, это баня на берегу Байкала и, конечно же, макароны с бурятской тушенкой. Я уверен, ты такую не ел! А второе блюдо – это сибирская шаньга. Пирог с брусникой, либо с черникой, либо с черемухой. Но сегодня мы будем делать с брусникой. Самое главное в этом блюде – правильно все уложить, - рассказал Денис.



После приготовления кулинарных изысков Мацуев поблагодарил Урганта, сказав множество добрых слов и пожеланий в адрес друга. Также он отметил, что не считает себя хорошим поваром, но после участия в этой программе уверен: его годовалая наследница всегда будет сыта. Телеведущий не остался в стороне и признался, что искренне ценит и любит творчество Дениса. Он пожелал семье артиста – маме, жене и малышке – счастья и здоровья.



- Иван, я хочу тебя поблагодарить потому что я никогда в жизни не умел готовить. Я был у тебя три раза и теперь могу сказать, что моя дочь Анна Денисовна никогда не останется голодной. Спасибо тебе за помощь, за консультацию, за легкое приготовление моих шедевров – по-другому я не могу сказать. И вообще хороший ты человек, талантливый, есть в тебе что-то человеческое, - сказал пианист.



Напомним, что жена Мацуева, балерина Екатерина Шипулина, родила наследницу примерно в октябре 2016 года. Правда, супруги долгое время хранили молчание и не делились с общественностью радостной новостью. Лишь спустя время Денис признался в одном из интервью, что маленькая Аня с раннего возраста научилась различать некоторые музыкальные произведения и вообще питает особый интерес ко многим композициям. Знаменитость не скрывает: он старается привить ребенку вкус к хорошей музыке и развивает слух, сообщает starhit.ru.

