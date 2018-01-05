В Бурятии местами небольшой снег

Пятого января по республике переменная облачность, местами по Прибайкалью небольшой снег. Ветер западный 2-7, местами 13 м/с



Температура ночью 25-30, местами 35-40, по Прибайкалью, южным районам при облачности 15-20, днем 19-24, местами 9-14, по северным, центральным, юго-западным районам при облачности 25-30 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 27-29, днем 19-21 мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



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