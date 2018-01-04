В Москве открылся парк скульптур изо льда Байкала

В Москве открылся парк ледовых скульптур. Столичные мастера установили на Поклонной горе уменьшенные копии известных на весь мир памятников



В этом году тема фестиваля «Ледовая Москва» - чемпионат мира по футболу 2018. Полупрозрачные скульптуры - самые главные и узнаваемые достопримечательности стран-участниц спортивного состязания.



Францию представляют Эйфелева башня и собор Нотр-Дам-де-Пари, Англию - Биг-Бен, а Португалию - четырехметровый Криштиану Роналду изо льда. Сборную Японии символизирует самурай рядом с замком Белой Цапли.



- У нас, например, в Германии сидит Бах, играет на органе. Из органа ноты вылетают. Из этих нот появляется барон Мюнхгаузен, который летит на ядре, и мы видим бременских музыкантов, - пояснил Александр Ковтунец, руководитель фестиваля «Ледовая Москва».



Скульптуры разделили на восемь групп по результатам жеребьевки. Центральное место занимает хозяйка чемпионата - Россия. Она обозначена в виде копии Московского Кремля с пятью башнями.



Качественный лед для скульпторов сюда привезли с озер Архангельска и Екатеринбурга, а также с Байкала. Там он намерзает до достаточной толщины, и на вид - прозрачный как хрусталь. На скульптуры ушло две тысячи тонн этого стройматериала. В столице уже неделю держится температура в районе нуля градусов. Поэтому и фестиваль открылся чуть позже обычного. К следующей неделе похолодает, тогда здесь начнут работать и ледяные горки, сообщает ОТР.

