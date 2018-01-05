В Улан-Удэ пройдут съёмки фильма с участием Андрея Мерзликина

Видеостудия «Слово» Читинской епархии запланировала снять фильм о забайкальском чудотворце Варлааме Чикойском с актёром Андреем Мерзликиным в роли рассказчика, в Сети открыт сбор средств на производство кинокартины, сообщается на платформе коллективного финансирования «Начинание»



- Забайкальские телевизионщики, творческая группа из 5 человек, замахнулись на солидный проект с эпизодами-реконструкциями, воздушными съёмками, постановочными эпизодами. В группе опытные профессионалы — операторы, режиссёр, журналист, продюсер, которые отдали телевидению больше 20 лет, в арсенале которых победы на различных фестивалях. Много сцен уже снято летом 2017 года, благодаря инвесторам Забайкальского края, — говорится в проекте, который создала руководитель студии «Слово» Ирина Михайлишина.



В проекте говорится, что факты из жизни святого в фильме будут переплетаться со страницами истории края начала XIX века, с «потрясающими красотами забайкальской природы и многочисленными свидетельствами современных людей о реальной помощи Божией по молитвам к преподобному Варлааму».



Основное место съёмки – Забайкальский Афон — монастырь, основанный преподобным Варлаамом почти 200 лет назад в Красночикойском районе, где сохранились остатки фундаментов храмов, монастырские колодцы, древний склеп, могильные плиты, мельничный жернов, поклонный крест, остатки кельи святого.



Кроме того, запланированы съёмки в Казанском соборе в Чите; в Кяхте; в селе Маресево Нижегородской области, на родине Варлаама; в Иркутске, где произошло исцеление мальчика в реанимации по молитве матери; в мужском монастыре Улан-Удэ; в селе Малая Кудара (Бурятия), где житель в одиночку построил единственный в России храм Варлаама Чикойского.



На переезды, перелёты и обеспечение съёмочной группы во время работы в экспедициях авторы проекта собирают 332,6 тысячи рублей. На 2 января проект поддержали 22 человека, собрано 20,1 тысячи рублей, сообщает «Чита.ру».

