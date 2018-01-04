«Моржи» всего мира собрались поплавать на Байкале

Фестиваль зимнего плавания проходит на Байкале. Пожалуй, впервые за долгое время в посёлке Листвянка радовались китайцам. «Моржи» из КНР тоже приехали открыть международный пляжный сезон



Трёхдневный фестиваль зимнего плавания выявит самых сильных и стойких. При этом половина экстремалов — представительницы прекрасного пола. Пока зрители кутаются в пуховики и прячутся от ветра, девушки открывают купальный сезон.



— Отлично, прекрасно плылось. Замечательная вода. Байкал супер. Привет, Нижний Новгород, — говорит участница соревнований Любовь Короткина.



Состязания проходят в нескольких дисциплинах. На короткие и длинные дистанции. Сначала 25 метров брассом, затем баттерфляй и вольный стиль. Затем настает черёд криатлона. Забег по набережной посёлка и заплывы на дистанции в 150, 200 и 450 метров. При этом приходится бороться с течением.



Китайские «моржи» — серьёзные конкуренты российским. В последние годы в Поднебесной активно развивают зимнее плавание. Но хозяева турнира — призёры всероссийских и международных соревнований. Экстремалы уверены — по-другому и быть не может. Тренировки в Байкале закаляют. При этом наш регион становится одним из мировых центров зимнего плавания. Всё больше людей едут сюда за суровой красотой озера.



— Байкал один раз человек увидел, и всё. Он в дальнейшем ездит. Холодная вода, она объединяет таких людей всех, — говорит президент клуба зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай.



В пятницу турнир переместится из Листвянки на Малое Море. Там покажут свои силы фридайверы. Без акваланга им придётся проплыть подо льдом стометровку. На такое способны только профессионалы. Менее подготовленные устроят заплыв из одной проруби в другую на дистанции в 5, 10 и 20 метров, сообщает ГТРК Бурятия.

