Четвёртого января по республике переменная облачность, по Прибайкалью, северным и центральным районам местами небольшой снег. Ветер западный 2-7, местами 13 м/с



Температура ночью 27-32, местами 36-41, по Прибайкалью, южным районам до 17-22, днем 19-24, местами 9-14, по северным, центральным, юго-западным районам до 25-30 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 27-29, днем 20-22 мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



Читают сейчас

В Москве открылся парк скульптур изо льда Байкала Общество, В Москве открылся парк ледовых скульптур. Столичные мастера установили на Поклонной горе уменьшенные копии известных на весь мир памятников

Школьники Бурятии изготовили поделки для планетария Общество, «Новый год в космосе». Конкурс детских поделок проходит в планетарии Иркутска

В Бурятии прошёл отбор на «Танковый биатлон» Общество, На общевойсковых полигонах ВВО, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях закончился первый отборочный этап соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

«Моржи» всего мира собрались поплавать на Байкале Общество, Фестиваль зимнего плавания проходит на Байкале. Пожалуй, впервые за долгое время в посёлке Листвянка радовались китайцам. «Моржи» из КНР тоже приехали открыть международный пляжный сезон

В Бурятии переменная облачность Общество, Четвёртого января по республике переменная облачность, по Прибайкалью, северным и центральным районам местами небольшой снег. Ветер западный 2-7, местами 13 м/с

Топ прорывов 2017 года в Бурятии Общество, 2017 год оказался богат на победы и достижения жителей Бурятии. Чем удивляли и радовали представители республики – в топе самых ярких прорывов года