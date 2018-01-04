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В Бурятии переменная облачность
Общество, 04.01.2018 07:22
Четвёртого января по республике переменная облачность, по Прибайкалью, северным и центральным районам местами небольшой снег. Ветер западный 2-7, местами 13 м/с
Температура ночью 27-32, местами 36-41, по Прибайкалью, южным районам до 17-22, днем 19-24, местами 9-14, по северным, центральным, юго-западным районам до 25-30 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 27-29, днем 20-22 мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
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