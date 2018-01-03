Ещё четверо сирот в Бурятии получили квартиры

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

В Еравнинском районе вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей



Долгожданные ключи от квартир глава Еравнинского района Цыденжап Шагдаров вручил четверым обладателям собственного жилья. Об этом сообщили в администрации Еравнинского района.



- Сегодня для вас знаменательный и долгожданный день, вы ждали его несколько лет. Тем более приятно, что это событие случилось в канун Нового года. Государственная программа выделения квартир детям-сиротам является приоритетным направлением, как в республике, так и в нашем районе. С 2014 года было построено 20 квартир. Сегодня вам дан старт на будущее, это фундамент для вашей дальнейшей жизни. Желаю вам счастья теперь уже в ваших собственных квартирах, — сказал глава района.



От администрации района, сельского поселения «Сосново-Озёрское» и застройщика новосёлам были подарены ёмкости для воды, электрические чайники, умывальники. Также на первое время администрация района обеспечила всех новосёлов водой и твёрдым топливом.





