В Чите каратисты исполнили 2018 ударов

В Чите прошёл традиционный новогодний флешмоб спортсменов, занимающихся кёкусин-кан каратэ-до



Каратисты, среди которых и взрослые и дети, исполнили 2018 ударов как единолично, так и в спаррингах.



Участие в мероприятии приняли и сотрудники ОМОНа во главе с командиром полковником полиции Виталием Колыжбаевым. Он вместе со своими коллегами уже несколько лет занимается этим боевым искусством и признаётся, что оно формирует не только тело спортсмена, но и характер.



Каждый год число ударов, совершаемых каратистами, увеличивается на единицу. По словам участников данного мероприятия, сделать их не так уж и просто, да и по времени этот процесс занимает около часа. Но, несмотря на это, число желающих принять участие во флешмобе только растёт, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.



