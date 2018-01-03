Скончалась экс-заместитель главы Окинского района Людмила Наханцакова

В конце декабря на 64-м году ушла из жизни почётный гражданин Окинского района, кавалер медали Ордена «Трудовая доблесть», почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник народного образования Бурятии Людмила Наханцакова



Об этом сообщили в пресс-службе администрации Окинского района.



Людмила Гармаевна начала трудовую деятельность в Орликской средней школе.



За 25 лет педагогической деятельности удостоена высоких наград и званий: почетная грамота министерства образования и науки Республики Бурятия, «Заслуженный работник народного образования Республики Бурятия», «Почетный работник общего образования Российской Федерации».



С сентября 2000 года Людмила Гармаевна была приглашена на должность заместителя главы по социальной политике местного самоуправления Окинского района. Возглавив социальную сферу, она проработала до марта 2016 года.



За свою плодотворную работу Людмила Гармаевна неоднократно была отмечена самыми высокими наградами республики - почётная грамота Республики Бурятия, почётная грамота правительства Бурятии, почётная грамота Народного Хурала.



