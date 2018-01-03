Первой новорождённой в 2018 году в Улан-Удэ стала девочка

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Она появилась на свет 1 января около 6 часов утра



1 января в Городском перинатальном центре Улан-Удэ в 5:50 утра появилась на свет девочка, которая стала первым в Улан-Удэ ребёнком, родившимся в 2018 году. Вес малышки 3440 граммов, рост 52 см.



Со счастливым событием молодую маму Екатерину Герман поздравил Александр Голков. Он вручил букет цветов и сертификат от города номиналом в 40 000 рублей. Мэр также пожелал маме и девочке крепкого здоровья и семейного счастья.



Всего в новогоднюю ночь родилось трое малышей. Все три девочки.



За прошедший 2017 год в Городском перинатальном центре появились на свет 6917 малышей, среди которых 3307 девочек и 3610 мальчиков.



К поздравлениям также присоединились министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев, руководитель администрации Улан-Удэ Александр Аюшеев и другие, сообщает управление по информационной политике города.





