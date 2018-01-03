В Улан-Удэ днём -20

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по юго-западным районам республики без осадков, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами небольшой снег



Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью опускалась местами до -31,-36. Днём -18,-23, по Прибайкалью -9,-14, по северным, местами центральным районам -24,-29 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём 20-22 мороза.



На автодорогах города и республики накаты, местами заносы.

