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В Улан-Удэ днём -20
Общество, 03.01.2018 07:40 Фото:
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по юго-западным районам республики без осадков, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами небольшой снег
Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью опускалась местами до -31,-36. Днём -18,-23, по Прибайкалью -9,-14, по северным, местами центральным районам -24,-29 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём 20-22 мороза.
На автодорогах города и республики накаты, местами заносы.
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