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Водителей Улан-Удэ завтра ждут массовые проверки
Общество, 02.01.2018 14:44
Сотрудники ДПС будут выявлять пьяных автолюбителей и грубые нарушения ПДД
3 января 2018 года в столице Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС, сообщает ОГИБДД Улан-Удэ.
Рейды будут ориентированы на выявление и пресечение фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и грубых нарушений ПДД, создающих угрозу для других участников дорожного движения.
Один из самых опасных видов нарушений в области дорожного движения - это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, которое может привести к печальным последствиям. За него предусмотрен административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
А при повторном нарушении – уголовная ответственность и лишение свободы до 2 лет. А также штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до двух лет с дополнительным лишением права управления транспортным средством на 3 года.
Госавтоинспекция Улан-Удэ призывает граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-99, 29-29-02 или 02.
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