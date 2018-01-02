Гендиректора «Бурятских авиалиний» будут судить за невыплату зарплаты

28 работникам авиакомпании полгода полностью не выплачивалась заработная плата



Завершено расследование уголовного дела генерального директора ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии», который обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.



По версии следствия, в январе – июне 2017 года 28 работникам авиакомпании не выплачивалась заработная плата.



- Общая сумма задолженности превысила 6 миллионов рублей, при этом денежные средства на счета авиакомпании поступали, однако длительное время тратились на заработную плату руководству и на иные нужды, -сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.



В ходе расследования уголовного дела большая часть задолженности погашена. На данный момент сумма долга по заработной плате составляет менее миллиона рублей.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



