Полицейский Дед Мороз дарил апельсины в Северобайкальске

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Водителей и пассажиров поздравили с Новым годом



Полицейский Дед Мороз вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и капитаном милиции в отставке Павлом Красюковым вышли на дороги Северобайкальска.



- На этот раз причиной остановки транспортных средств служило не нарушение правил дорожного движения, а поздравление жителей и гостей города с Новым годом, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейский Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям о недопущении управления автомобилем в состоянии опьянения. Ветеран МВД Павел Красюков призвал водителей и пешеходов к взаимному уважению на дороге. В завершении беседы участники акции поздравили участников движения с Новым годом, дарили памятки, открытки и новогодние апельсины.



