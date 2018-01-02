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Инвалиду в Бурятии отсудили право на получение жилищного сертификата
Общество, 02.01.2018 13:44
Женщину исключили из очереди без законного основания
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменила решение Северобайкальского городского суда.
Северобайкальский межрайонный прокурор обращался с иском к администрации городского поселения «Новый Уоян». Он просил признать право на постановку местной жительницы в очередь на получение жилищной субсидии по категории «инвалиды».
Женщина, инвалид II группы по общему заболеванию, состоявшая с 20 марта прошлого года на учёте на получение жилищного сертификата, 14 августа была снята с учета без законного основания - в виду отсутствия у неё стажа работы в районах Крайнего Севера.
Городской суд требования оставил без удовлетворения. Он исходил из того, что право на получение жилищной субсидии имеют инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет. А факт установления инвалидности вследствие трудового увечья не установлен.
Апелляционным судом по делу было принято новое решение – иск был удовлетворен. За женщиной признано право на постановку на учёт с 20 марта 2007 года. На администрацию посёлка Новый Уоян возложена обязанность включить её в список граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии по категории «инвалиды».
- Вывод суда основан на неправильном толковании приведенной в его обоснование нормы права. Инвалиды I и II групп по общему заболеванию имеют самостоятельное право на получение жилищной субсидии на общих с другими категориями граждан условиях, в том числе по стажу работы в районах Крайнего Севера, - сообщает пресс-служба суда.
На момент постановки на учёт женщина являлась инвалидом II группы по общему заболеванию и имела стаж работы в районах Крайнего Севера с учетом времени нахождения на пенсии по инвалидности – более 15 лет. Законом предусмотрена возможность суммирования обоих этих условий при определении норматива предоставления жилищной субсидии.
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