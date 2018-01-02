Инвалиду в Бурятии отсудили право на получение жилищного сертификата

Женщину исключили из очереди без законного основания



Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии отменила решение Северобайкальского городского суда.



Северобайкальский межрайонный прокурор обращался с иском к администрации городского поселения «Новый Уоян». Он просил признать право на постановку местной жительницы в очередь на получение жилищной субсидии по категории «инвалиды».



Женщина, инвалид II группы по общему заболеванию, состоявшая с 20 марта прошлого года на учёте на получение жилищного сертификата, 14 августа была снята с учета без законного основания - в виду отсутствия у неё стажа работы в районах Крайнего Севера.



Городской суд требования оставил без удовлетворения. Он исходил из того, что право на получение жилищной субсидии имеют инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет. А факт установления инвалидности вследствие трудового увечья не установлен.



Апелляционным судом по делу было принято новое решение – иск был удовлетворен. За женщиной признано право на постановку на учёт с 20 марта 2007 года. На администрацию посёлка Новый Уоян возложена обязанность включить её в список граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии по категории «инвалиды».



- Вывод суда основан на неправильном толковании приведенной в его обоснование нормы права. Инвалиды I и II групп по общему заболеванию имеют самостоятельное право на получение жилищной субсидии на общих с другими категориями граждан условиях, в том числе по стажу работы в районах Крайнего Севера, - сообщает пресс-служба суда.



На момент постановки на учёт женщина являлась инвалидом II группы по общему заболеванию и имела стаж работы в районах Крайнего Севера с учетом времени нахождения на пенсии по инвалидности – более 15 лет. Законом предусмотрена возможность суммирования обоих этих условий при определении норматива предоставления жилищной субсидии.

