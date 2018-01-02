На берегу Байкала строили спортивный объект без экоэкспертизы

Компанию обязали приостановить строительство до получения разрешения на строительство и заключения экологической экспертизы



Кабанский районный суд вынес решение об удовлетворении искового заявления Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.



ООО «Звезда Байкала Плюс», занимающееся строительством объекта на побережье озера Байкал, обязали устранить нарушения природоохранного законодательства.



Как установил суд, ответчик начал строительство объекта, включающего в себя спортивные сооружения, стоянку для автомашин, зону питания на побережье озера Байкал в границах Кабанского района.



А именно на земельном участке проведены подготовительные строительные работы - по планировке территории, подведена электрическая сеть, установлен брусовой каркас под юрту, установлено временное сооружение для сторожа.



- В нарушение требований закона государственная экологическая экспертиза проектной документации по строительству объекта не проводилась, разрешение на строительство объекта в соответствии с требованиями градостроительного законодательства также не получено, - сообщает пресс-служба суда.



Отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы свидетельствует о том, что оценка воздействия на окружающую среду со стороны компетентного органа не дана, что не позволяет отследить степень негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении строительства на Байкальской природной территории и может причинить вред окружающей среде.



Суд обязал ответчика устранить нарушения природоохранного законодательства путём приостановления деятельности по строительству объекта, а также его последующей эксплуатации до получения разрешения на строительство и положительного заключения государственной экологической экспертизы.

