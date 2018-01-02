|
02 Января
01 Января
Популярное
|
На берегу Байкала строили спортивный объект без экоэкспертизы
Общество, 02.01.2018 11:25 Фото:
Компанию обязали приостановить строительство до получения разрешения на строительство и заключения экологической экспертизы
Кабанский районный суд вынес решение об удовлетворении искового заявления Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.
ООО «Звезда Байкала Плюс», занимающееся строительством объекта на побережье озера Байкал, обязали устранить нарушения природоохранного законодательства.
Как установил суд, ответчик начал строительство объекта, включающего в себя спортивные сооружения, стоянку для автомашин, зону питания на побережье озера Байкал в границах Кабанского района.
А именно на земельном участке проведены подготовительные строительные работы - по планировке территории, подведена электрическая сеть, установлен брусовой каркас под юрту, установлено временное сооружение для сторожа.
- В нарушение требований закона государственная экологическая экспертиза проектной документации по строительству объекта не проводилась, разрешение на строительство объекта в соответствии с требованиями градостроительного законодательства также не получено, - сообщает пресс-служба суда.
Отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы свидетельствует о том, что оценка воздействия на окружающую среду со стороны компетентного органа не дана, что не позволяет отследить степень негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении строительства на Байкальской природной территории и может причинить вред окружающей среде.
Суд обязал ответчика устранить нарушения природоохранного законодательства путём приостановления деятельности по строительству объекта, а также его последующей эксплуатации до получения разрешения на строительство и положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Избежать страшной трагедии поможет соблюдение нехитрых рекомендаций
Новогодний квест от правоохранителей прошли жители Заиграевского района
В документации аукциона на обустройство экологических троп нашли множество нарушений
Компанию обязали приостановить строительство до получения разрешения на строительство и заключения экологической экспертизы
Виновник осуждён за превышение должностных полномочий
Жителей республики просят не допускать нахождения детей вблизи водоёмов или на льду
«Байкал-Dailу» подводит спортивные итоги 2017 года. Самые яркие победы, лучшие спортсмены и всё, чем запомнился прошедший год – в нашей подборке
Условное наказание женщине поменяли на реальное
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 2 января в большинстве районов республики будет стоять морозная, без осадков погода
31 декабря в горах Швейцарии прошла гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2018
В рамках традиционной предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» в столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с наступающим праздником
Депутат Госдумы Алдар Дамдинов накануне побывал в резиденции Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в Иволгинском дацане и вручил главе российских буддистов фотографию Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова, которая побывала в Арктике вместе с калининградским депутатом Александром Пятикопом
Какое событие можно считать самым позитивным для жизни республики? А что опозорило регион или дурно ославило на всю Россию? Какие загадки, трагедии и начинания принёс этот год? Обо всём этом подробнее в топе главных итогов года-2017
C 1 января в Красноярском крае не будет трасс М-53 и М-54, сообщили в Росавтодоре. Поменяются и номера автодорог, проходящих через Красноярский край
Петиция против скупки земель на Байкале гражданами Китая в настоящее время собрала уже почти 54 тысячи подписей. Текст письма опубликован на платформе Change.org
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...