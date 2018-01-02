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Полицейский Дед Мороз в Бурятии потерял Снегурочку и оленей (фото)
Общество, 02.01.2018 11:51 Фото:
Новогодний квест от правоохранителей прошли жители Заиграевского района
На протяжении двух дней сотрудники Отделения ГИБДД по Заиграевскому району проводили для жителей района новогодние квесты.
Полицейский Дед Мороз по сценарию потерял Снегурочку и своих верных оленей в селе Заиграево. Так как без оленьей упряжки сани Деда Мороза не могли ехать, её заменил патрульный автомобиль.
Зная, что Снегурочка очень любит сладости, Полицейский Дед Мороз отправился на поиски по торговым центрам. Разгадывая загадки, рассказывая стихи, водя хоровод и распевая новогодние песни, юные заиграевцы помогли отыскать Снегурочку и оленью упряжку.
В благодарность за помощь Полицейский Дед Мороз дарил детям световозвращающие стикеры и брелоки, а взрослым - открытки и магнитики.
Восторженные жители Заиграевского района с огромным удовольствием фотографировались в санях, запряженных в полицейский автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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