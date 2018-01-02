В документации аукциона на обустройство экологических троп нашли множество нарушений



Бурятское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехноСтрой». Компания считала незаконными положения документации электронного аукциона, который проводил Национальный парк «Тункинский» на обустройство и оборудование экологических троп «Шулуты».



Начальная цена контракта составляла 2,1 миллиона рублей.



«ТехноСтрой» указал на ряд нарушений. Например, требование обеспечения заявки в размере 5% от начальной цены контракта при установленном законом 1%. А также изложение некоторых положений закона в устаревшей редакции, указание противоречащих друг другу сведений о датах подачи заявок, их рассмотрения и проведения аукциона.



Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной, выдала заказчику предписание об аннулировании аукциона. Материалы жалобы переданы должностному лицу Бурятского УФАС России для возбуждения административного производства, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.



Отметим, что на аукцион не было подано ни одного предложения о цене контракта и он был признан несостоявшимся.



Читают сейчас

Бурятское УФАС аннулировало закупку нацпарка «Тункинский» Общество, В документации аукциона на обустройство экологических троп нашли множество нарушений



Родителям Бурятии напоминают о безопасности детей на льду Общество, Жителей республики просят не допускать нахождения детей вблизи водоёмов или на льду



Топ спортивных событий 2017 года в Бурятии Общество, «Байкал-Dailу» подводит спортивные итоги 2017 года. Самые яркие победы, лучшие спортсмены и всё, чем запомнился прошедший год – в нашей подборке

В Бурятии морозная погода без осадков Общество, По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 2 января в большинстве районов республики будет стоять морозная, без осадков погода



В Улан-Удэ на дороги вышел полицейский Дед Мороз Общество, В рамках традиционной предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» в столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с наступающим праздником

Калининградский депутат вернул реликвию Хамбо-ламе Общество, Депутат Госдумы Алдар Дамдинов накануне побывал в резиденции Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в Иволгинском дацане и вручил главе российских буддистов фотографию Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова, которая побывала в Арктике вместе с калининградским депутатом Александром Пятикопом

Главные итоги жизни в Бурятии-2017 Общество, Какое событие можно считать самым позитивным для жизни республики? А что опозорило регион или дурно ославило на всю Россию? Какие загадки, трагедии и начинания принёс этот год? Обо всём этом подробнее в топе главных итогов года-2017

Трассу «Байкал» переименуют в «Сибирь» Общество, C 1 января в Красноярском крае не будет трасс М-53 и М-54, сообщили в Росавтодоре. Поменяются и номера автодорог, проходящих через Красноярский край