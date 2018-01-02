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Бурятское УФАС аннулировало закупку нацпарка «Тункинский»
Общество, 02.01.2018 11:28
В документации аукциона на обустройство экологических троп нашли множество нарушений
Бурятское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехноСтрой». Компания считала незаконными положения документации электронного аукциона, который проводил Национальный парк «Тункинский» на обустройство и оборудование экологических троп «Шулуты».
Начальная цена контракта составляла 2,1 миллиона рублей.
«ТехноСтрой» указал на ряд нарушений. Например, требование обеспечения заявки в размере 5% от начальной цены контракта при установленном законом 1%. А также изложение некоторых положений закона в устаревшей редакции, указание противоречащих друг другу сведений о датах подачи заявок, их рассмотрения и проведения аукциона.
Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной, выдала заказчику предписание об аннулировании аукциона. Материалы жалобы переданы должностному лицу Бурятского УФАС России для возбуждения административного производства, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Отметим, что на аукцион не было подано ни одного предложения о цене контракта и он был признан несостоявшимся.
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