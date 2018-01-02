В Бурятии ефрейтора избили за невыполнение распоряжения

Виновник осуждён за превышение должностных полномочий



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признан виновным военнослужащего в совершении должностным лицом с применением насилия действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав.



Установлено, что 22 июля прошлого года, примерно в полвосьмого утра, осуждённый в казарме решил наказать ефрейтора, который не выполнил его распоряжение привести к нему другого военнослужащего.



В нарушение требований статьи 78 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации он нанёс потерпевшему два удара ладонями обеих рук в область головы. А также по одному удару кулаком в шею, туловище и по спине. А после, обхватив потерпевшего руками, бросил его на пол и пнул ногой в область ягодиц.



Подсудимый признал себя виновным. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

