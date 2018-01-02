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Злостная алиментщица в Бурятии игнорировала приговор

Общество,  02.01.2018 08:47
Условное наказание женщине поменяли на реальное

Кабанский районный суд удовлетворил представление начальника районного филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Местная жительница была осуждена мировым судьей за неуплату без уважительных причин средств на содержание детей. Суд назначил ей условно 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства ежемесячно с испытательным сроком 6 месяцев.

После приговора женщина мер к трудоустройству не принимала, алиментную задолженность не погашала, допускала нарушение порядка и условий отбывания условного наказания.

Поэтому испытательный срок продлили на 1 месяц. Также на неё были возложены дополнительные обязанности: ежемесячно принимать меры к погашению алиментной задолженности и трудоустроиться.

Но осужденная допустила нарушение условий и порядка отбывания наказания, систематически не исполняя обязанности. Она не трудоустроилась, алиментную задолженность гасить не начинала, на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не является.

Суд вынес решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, сообщает пресс-служба суда.
суд
 
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