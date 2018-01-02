Злостная алиментщица в Бурятии игнорировала приговор

Условное наказание женщине поменяли на реальное



Кабанский районный суд удовлетворил представление начальника районного филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.



Местная жительница была осуждена мировым судьей за неуплату без уважительных причин средств на содержание детей. Суд назначил ей условно 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства ежемесячно с испытательным сроком 6 месяцев.



После приговора женщина мер к трудоустройству не принимала, алиментную задолженность не погашала, допускала нарушение порядка и условий отбывания условного наказания.



Поэтому испытательный срок продлили на 1 месяц. Также на неё были возложены дополнительные обязанности: ежемесячно принимать меры к погашению алиментной задолженности и трудоустроиться.



Но осужденная допустила нарушение условий и порядка отбывания наказания, систематически не исполняя обязанности. Она не трудоустроилась, алиментную задолженность гасить не начинала, на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не является.



Суд вынес решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, сообщает пресс-служба суда.

