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Злостная алиментщица в Бурятии игнорировала приговор
Общество, 02.01.2018 08:47
Условное наказание женщине поменяли на реальное
Кабанский районный суд удовлетворил представление начальника районного филиала Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Местная жительница была осуждена мировым судьей за неуплату без уважительных причин средств на содержание детей. Суд назначил ей условно 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства ежемесячно с испытательным сроком 6 месяцев.
После приговора женщина мер к трудоустройству не принимала, алиментную задолженность не погашала, допускала нарушение порядка и условий отбывания условного наказания.
Поэтому испытательный срок продлили на 1 месяц. Также на неё были возложены дополнительные обязанности: ежемесячно принимать меры к погашению алиментной задолженности и трудоустроиться.
Но осужденная допустила нарушение условий и порядка отбывания наказания, систематически не исполняя обязанности. Она не трудоустроилась, алиментную задолженность гасить не начинала, на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не является.
Суд вынес решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, сообщает пресс-служба суда.
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