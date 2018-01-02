В Бурятии морозная погода без осадков

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 2 января в большинстве районов республики будет стоять морозная без осадков погода



Небольшой снег пройдёт по Прибайкалью и местами центру.



Ветер западный 4-9 м/с.



Температура днём -18, -23, по Прибайкалью -7, -12, по северо-востоку и востоку -22, -28.



В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура -15, -17.



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