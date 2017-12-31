Улан-Удэ встречает Новый год

На площади Советов в Улан-Удэ торжественно открыли ледовый городок и прошла новогодняя шоу-программа у главной городской ёлки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

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