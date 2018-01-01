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В Улан-Удэ на дороги вышел полицейский Дед Мороз

Общество,  01.01.2018 09:54
В рамках традиционной предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» в столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с наступающим праздником

Водители, ставшие участниками акции, были удивлены, что инспекторы дорожно-патрульной службы останавливают их не для проверки документов, а для вручения подарков.

Новогодние сюрпризы и поздравления от автоинспекторов стали приятной неожиданностью для водителей и пассажиров транспортных средств.

Стоит отметить, что поздравительная акция также носила и профилактический характер, ведь сотрудники Госавтоинспекции призвали всех водителей соблюдать правила дорожного движения и встретить Новый Год без нарушений, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Дед Мороз
 
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