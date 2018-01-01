Петицию против «китайской экспансии» Байкала подписали более 50 тысяч человек

Петиция против скупки земель на Байкале гражданами Китая в настоящее время собрала уже почти 54 тысячи подписей. Текст письма опубликован на платформе Change.org



В нём говорится, что 10% земли поселка Листвянка на Байкале принадлежит китайцам. Таким образом через пять-десять лет старинный русский поселок превратится в одну из китайских провинций. Всю Листвянку уже обклеили объявлениями на китайском и корейском языках о «распродаже мускуса и других природных даров». Гиды граждан КНР говорят им, что Байкал временно принадлежит России, а вообще это Северное море китайцев, на котором раньше жили их племена, сообщает ИА IrkutskMedia.



Как известно, в сентябре 2017 года жители Листвянки обратились к региональным и местным властям, общественникам и депутатам с просьбой разобраться с экологическим вредом, появившимся в результате строительства турбаз на берегу Байкала. Люди обеспокоены отсутствием подключения зданий к канализационным системам.



На проблему незаконной застройки берега озера обратил внимание и руководитель мониторинговой группы «Единой России» «Живой лес», председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он направил запросы на имя Генпрокурора РФ, главе Управления Росприроднадзора по Иркутской области Оксане Курек. Поводом послужило направленное ему в сентябре обращение жителей Листвянки, обеспокоенных этим строительством. Так, некоторые здания возводятся там, где до воды менее 15-ти метров. Заявители тогда сообщили, что формально участки принадлежат гражданам РФ, а неформально — китайцам.



Прокуратура Иркутской области признала незаконным строительство зданий, начатое гражданами Китая на двух участках в Листвянке. Как выяснилось, разрешение на строительство на первом участке отменено, а на втором — не выдавалось, сообщает «МК Иркутск».

