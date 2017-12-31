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Минобороны опровергло долги перед энергетиками в Бурятии

Общество,  31.12.2017 00:54
В российском военном ведомстве заявляют, что информация о непогашении долгов за поставленные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями и отключении объектов Минобороны России в Забайкальском крае и Бурятии недостоверна

- Фактов отключения объектов минобороны России от теплоснабжения в Забайкальском крае и Республики Бурятия нет и не было, - сказано в сообщении пресс-службы ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс-АВН» в пятницу.

Отмечается также, что «информация о непогашении долгов за поставленные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями со стороны минобороны России, опубликованная в СМИ 28.12.17 -29.12.2017, недостоверна».

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что главный федеральный инспектор в Забайкальском крае Дмитрий Колозин передал в военную прокуратуру обращение ПАО «Территориальная генерирующая компания (ТГК) №14», связанное с многомиллионной задолженностью коммунальных предприятий минобороны РФ. По данным организации на 26 декабря, долги различных ведомств, являющихся посредниками между ТГК-14 и объектами минобороны, превышали 270 млн рублей.

В связи с этим в военном ведомстве заявляют, что по состоянию на 28.12.2017 года министерство обороны РФ не имеет перед поставщиком тепловой энергии ТГК-14 кредиторской задолженности за поставку ресурсов на территории Забайкальского края.

- Озвученная сумма долга в 270 млн. рублей относится к кредиторской задолженности аутсорсинговых коммерческих структур (АО «ГУЖКХ», АО «РЭУ»), ранее работавших в интересах военного ведомства, - говорится в пресс-релизе.

Минобороны РФ, сказано в пресс-релизе, «не уклонялось и не уклоняется от принятых на себя обязательств по оплате фактически потребленных ресурсов».

Пресс-служба ведомства уточняет, что в соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 «объекты Минобороны России отключению от теплоснабжения не подлежат».
ВВО
 
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