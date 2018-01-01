Калининградский депутат вернул реликвию Хамбо-ламе

Депутат Госдумы Алдар Дамдинов накануне побывал в резиденции Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в Иволгинском дацане и вручил главе российских буддистов фотографию Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова, которая побывала в Арктике вместе с калининградским депутатом Александром Пятикопом



Напомним, что 2 августа находившийся в Бурятии с визитом депутат ГосДумы от Калининградской области Александр Пятикоп предложил взять с собой в Арктику один из символов российского буддизма, и Дамба Аюшеев решил, что это будет фото XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова.



Главный хранитель Тела Бимба-лама Доржиев освятил фотографию, которая должна была отправиться на Северный полюс, прямо у самого Хамбо-ламы Этигэлова. Александр Пятикоп стал одним из четырнадцати российских парламентариев, которые побывали в Арктике в августе 2017 года и приняли участие в арктической конференции на борту ледокола в водах Северного Ледовитого океана. Арктическая конференция была приурочена к 40-летию покорения Северного полюса надводным кораблем «Арктика».



Александр Пятикоп пообещал Хамбо ламе Дамбе Аюшееву сфотографироваться с реликвией в Арктике и передать её потом обратно во Дворец Этигэлова, что он и сделал, сообщает НИА-Калининград.

