Трассу «Байкал» переименуют в «Сибирь»

C 1 января в Красноярском крае не будет трасс М-53 и М-54, сообщили в Росавтодоре. Поменяются и номера автодорог, проходящих через Красноярский край



М-53 «Байкал», которая раньше следовала через Красноярск на восток страны, теперь будет называться только Р-255 «Сибирь» (от Новосибирска до Иркутска).



М-54 «Енисей», ведущая от Красноярска через Абакан и Туву до границы с Монголией, – теперь Р-257 «Енисей».



Обозначение «М» получат трассы, связывающие Москву с административными центрами и столицами иностранных государств, литера «Р» — это дороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры между собой.



Изменение номеров и буквенных обозначений будет окончательно закреплено согласно постановлению правительства России от 17 ноября 2010 года. Процесс перехода длился более семи лет и окончательно завершается, сообщает zapad24.ru.



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