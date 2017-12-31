На Байкале дайверы выстроили ёлку под водой

В Иркутской области на Байкале сегодня 16 дайверов местного клуба подводников выполнили необычное погружение



Они опустились под воду на 10 метров и образовали фигуру ёлки. Импровизированным стволом дерева была цепь, которую прикрепили ко дню озера. За нее подводники держались, изображая три яруса ели. Предварительно водолазы украсили свое снаряжение мишурой, один из дайверов даже надел костюм Деда Мороза.



- Конечно, хочется что-нибудь нового, елка была уже 10 подряд, сколько я ныряю, а сейчас решили что-то новое сделать, всегда интересно что-то новое. Мы тренировались, было три тренировки до этого, по-моему, получилось очень хорошо, - говорит Андрей Бут, руководитель клуба дайверов.



Вода, по словам дайверов, в Байкале сегодня теплая – плюс 2 градуса. На улице – минус 10. Южный Байкал в это время еще не замерзает. Поэтому иркутские водолазы перед новым годом традиционно проводят подобные акции, сообщает ОТР.

