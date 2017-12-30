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На трассе «Байкал» впервые установили два информационных табло
Общество, 30.12.2017 13:30
Объекты будут информировать автомобилистов о ситуации на дороге
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершены работы по установке двух светодиодных информационных табло переменной информации на 101-м км в районе села Култук. Также табло на 322-м км вблизи примыкания на село Большая Речка автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Табло переменной информации впервые установлены в республике Бурятия и Иркутской области.
Эти объекты помогут своевременно предупредить водителей о проведении ремонтных работ на участках, изменениях в организации движения, ограничениях скорости движения, маршрутах объезда мест скопления транспорта.
Кроме того, ФКУ Упрдор «Южный Байкал» совместно с владельцами объектов придорожного сервиса реализуется акция по профилактике дорожно-транспортного травматизма и снижению количества автомобильных аварий, сообщили в пресс-службе организации.
На объектах придорожного сервиса трёх федеральных автодорог транслируются видеоролики о безопасном вождении (Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита; А-333 Култук – Монды - граница с Монголией; А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией).
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» при возникновении чрезвычайной ситуации просит обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
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