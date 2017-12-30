К юным багдаринцам пришёл полицейский Дед Мороз





Кроме того, полицейские напомнили детишкам о правилах поведения на улице, дома и в учебных заведениях, сообщает пресс-служба МВД республики.

Полицейский Дед Мороз посетил детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята порадовали Дедушку Мороза стихами и песнями, за что получили сладкие подарки и мягкие игрушки.