|
31 Декабря
30 Декабря
13:41
29 Декабря
Популярное
|
К юным багдаринцам пришёл полицейский Дед Мороз
Общество, 30.12.2017 14:08 Фото:
В преддверии Нового года сотрудники отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району провели благотворительную акцию «Новогодний апельсин»
Полицейский Дед Мороз посетил детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята порадовали Дедушку Мороза стихами и песнями, за что получили сладкие подарки и мягкие игрушки.
Кроме того, полицейские напомнили детишкам о правилах поведения на улице, дома и в учебных заведениях, сообщает пресс-служба МВД республики.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 31.12.2017
Таким образом любители активного отдыха пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия современной горнолыжной инфраструктуры. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с места массового спуска на горе Орлиная на Верхней Берёзовке
Любовь Шагдарова рассказала о своём бизнесе и жизненном кредо
В преддверии Нового года сотрудники отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району провели благотворительную акцию «Новогодний апельсин»
Объекты будут информировать автомобилистов о ситуации на дороге
Жителей республики позабавила необычная поездка
Сотрудники Усть-Баргузинского филиала подготовили множество замечательных идей проведения праздника
Увеличение коснётся физических лиц и предприятий
У женщины не было прописки, и ей отказали в социальных выплатах
Занимаемый земельный участок составил тысячу квадратных метров
Мужчина был дважды задержан пьяным за рулём автомобиля
Его пребывание в России после освобождения из мест лишения свободы признано нежелательным
Ребята подарили «безопасные» ёлочные игрушки
Но только для неработающих пенсионеров
Заложенную квартиру банк отсудил у него через суд за задолженность по ипотеке
30 декабря сохранится неустойчивая, ветреная, местами со снегом погода
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...