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Глава Бурятии вручил борцу Александру Цоктоеву сертификат на квартиру
Общество, 29.12.2017 19:26
В пятницу, 29 декабря, в правительстве Бурятии состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров республики по итогам 2017 года
Церемония началась с минуты молчания в память о Валерии Сыдееве, заслуженном тренере России, воспитавшем не одно поколение борцов Бурятии. Он ушел из жизни 26 декабря после продолжительной болезни.
46 спортсменов и их наставников получили из рук главы РБ Алексея Цыденова сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий.
Суммы вознаграждений варьируются от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей, в зависимости от уровня соревнований и занятого спортсменом места. Так самое крупное вознаграждение - 2,7 млн рублей, вручили бронзовому призеру XXIII летних Сурдлимпийских игр, борцу Александру Цоктоеву. Он получил сразу 2 сертификата, один из которых, на сумму 1,7 млн рублей - на покупку жилья.
Как отметил министр спорта и молодежной политики РБ Вячеслав Дамдинцурунов, выступивший в качестве ведущего церемонии, в республике очень хорошо налажена система поддержки спортсменов:
- Я работал тренером в Москве. Таких премий даже там нет. Огромное спасибо правительству республики и лично Алексею Самбуевичу за такую поддержку, за вклад в развитие спорта, - сказал министр.
Алексей Цыденов, в свою очередь напомнил присутствующим, что с 2017 года в республике действует закон о пожизненной поддержке олимпийских и сурдлимпийских чемпионов.
- Спорт - это преодоление. Преодоление собственной слабости, собственной лени, жалости к себе. И уже потом преодоление соперника. Спорт, и вы, как пример высших достижений являетесь примером для нашей молодежи, для всего населения республики, - обратился он к присутствовавшим спортсменам.
Как сообщили в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики РБ, уходящий 2017 год по праву можно назвать успешным - бурятские спортсмены завоевали 95 медалей на Чемпионатах и первенствах Европы, мира и Сурдлимписких играх, что почти в два раза больше прошлогоднего результата (57 медалей). На всероссийских соревнованиях и чемпионатах нашими спортсменами было завоевано более 600 медалей различного номинала.
Напомним, что торжественная церемония вручения сертификатов на получение единовременных государственных спортивных премий проходит в Бурятии ежегодно в конце декабря. Сертификаты традиционно вручает глава республики совместно с министром спорта и молодежной политики.
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