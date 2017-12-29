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Улан-Удэ получил диплом за «Парк здоровья»

Общество,  29.12.2017 18:46
Он участвовал в международном конкурсе

За создание условий для занятий физической культурой и спортом (проект «Школа оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья», проект «Парк здоровья») – указано в дипломе X международного смотра городских практик городов СНГ и ЕЭС.

Проект «Школа оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья» начал свою деятельность с организации занятий по скандинавской ходьбе в 2013 году. Первоначально число желающих заниматься скандинавской ходьбой было невелико и составляло 30 человек. В настоящее время число направлений проекта увеличилось до 8 и охватывает 2335 пенсионеров, занимающихся физической культурой и спортом. За время занятий значительно улучшились самочувствие и здоровье у всех занимающихся.

- Работа в этом направлении нами ведётся давно и активно. Пенсионеры занимаются гимнастикой цигун, скандинавской ходьбой, играют в теннис, волейбол. В городе Улан-Удэ проживает около 80 тысяч пенсионеров. Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения имеют создание соответствующих условий для организации досуга и отдыха, - сообщили в комитете по социальной политике.

Международный смотр-конкурс городских практик проводится ежегодно по инициативе Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ).

администрация Улан-Удэ
 
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