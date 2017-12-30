Красавица из Бурятии попала на обложку европейского глянца

Уроженка Бурятии Любовь Шагдарова попала на обложку европейского издания ANTVAN. Журнал тиражом в 200 тысяч издаётся в России, Европе и США.

Также девушка рассказала про духовные практики, которые использует. По её словам, медитации позволяют ей развивать умственные качества и менять отношение к людям.

Любовь много путешествует. Только за последнее время успела побывать в Швеции, Италии, Таиланде и Южной Корее.Смыслом жизни девушка называет своего маленького сына Маркуса. Секретом успеха же называет смелость в принятии решений.

Красавица вместе с компаньоном открыла в Москве студию по наращиванию ресниц и архитектуре бровей. Она отметила, что их мастера совершенствуются изо дня в день, радуя клиентов.

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