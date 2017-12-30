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Штрафы за незаконную свалку мусора вырастут в 2018 году
Общество, 30.12.2017 12:40
Увеличение коснётся физических лиц и предприятий
Штрафы за незаконную свалку мусора будут существенно увеличены в 2018 году, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передаёт РИА Новости.
- Самое запущенное и тяжёлое – твёрдые коммунальные отходы по всей стране. Законодательная база практически сформирована. Есть перечень того, что нельзя бросать в землю, просто запрещено захоранивать. Штрафы будут увеличиваться, - сказал Иванов.
По его словам, штрафы будут расти как для предприятий, так и для людей.
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