Штрафы за незаконную свалку мусора вырастут в 2018 году

Увеличение коснётся физических лиц и предприятий



Штрафы за незаконную свалку мусора будут существенно увеличены в 2018 году, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передаёт РИА Новости.



- Самое запущенное и тяжёлое – твёрдые коммунальные отходы по всей стране. Законодательная база практически сформирована. Есть перечень того, что нельзя бросать в землю, просто запрещено захоранивать. Штрафы будут увеличиваться, - сказал Иванов.



По его словам, штрафы будут расти как для предприятий, так и для людей.

