Байкальский колледж туризма победил в конкурсе «Зимние забавы в Чивыркуе»

Сотрудники Усть-Баргузинского филиала подготовили множество замечательных идей проведения праздника



В конце декабря состоялось собрание организаторов праздника «Зимние забавы в Чивыркуе-2018».



Самые интересные предложения по проведению мероприятия поступили от сотрудников Усть-Баргузинского филиала «Байкальский колледж туризма и сервиса». Они и стали победителем конкурса проектов, сообщает «Заповедное Подлеморье».



Режиссурой праздника займется студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры Екатерина Коба.



При обсуждении мероприятия наметилась общая картина, праздник обещает быть ярким и впечатляющим. Концепция праздника формируется вокруг русской народной сказки «По щучьему велению» - поэтому на празднике будет атмосфера волшебства, гуляний в русском народном стиле, множество народных игр, угощений, конкурсов и забав.



Также «Заповедное Подлеморье» напоминает о фотоконкурсе «Зимние забавы», подведение которого состоится 24 марта на самом празднике. Лучшие работы будут представлены на выставке в месте проведения мероприятия, а победителей ждут ценные призы.

