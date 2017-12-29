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В Улан-Удэ резко ухудшится погода
Общество, 29.12.2017 15:44 Фото:
Из-за снегопадов, усиления ветра и метелей жителям республики рекомендуют не совершать дальних поездок и не выходить на улицу без надобности
По сообщению синоптиков, сегодня на большей части республики ожидается снег, местами по Прибайкалью сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 14-19 м/с, по южному Прибайкалью до 22 м/с, метели.
- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, - сообщает пресс-служба ведомства.
Водителям рекомендуется воздержаться от передвижения на личном транспорте, особенно на дальние расстояния. В снегопад шанс попасть в аварию на автомобиле повышается в разы. В случае выезда нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, своевременно позаботиться о смене автошин.
При усилении ветра, находясь на улице, необходимо соблюдать меры предосторожности, ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытаться спрятаться от сильного ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций.
С понижением температуры надо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам и печному отоплению. При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточивать все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
Также с понижением температур насущна как никогда проблема переохлаждения и обморожения. Одеваться поэтому нужно соответственно времени года и погодным условиям на улице.
В неустойчивую погоду стоит отказаться от выходов на туристические маршруты и горные походы из-за повышенной лавиноопасности.
Под особым контролем нужно держать детей, не оставлять без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
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