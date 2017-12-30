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В Бурятии прошла «Ёлочка безопасности»

В Бурятии прошла «Ёлочка безопасности»
Общество,  30.12.2017 09:07
Ребята подарили «безопасные» ёлочные игрушки

В Прибайкальском районе учащиеся Турунтаевской школы провели акцию «Ёлочка безопасности». Ребята на уроках дорожной безопасности изготовили световозвращающие наклейки в виде ёлочек и снежинок. Во время занятия дети также сами повторили правила поведения на дороге в зимнее время.

После уроков активисты юных инспекторов движения вместе с сотрудниками ГИБДД отправились в детскую больницу. Они поздравили с наступающим Новым годом юных пациентов и пожелали им безопасных дорог. Взрослым и детям школьники подарили световозвращающие аксессуары в виде ёлочек и вручили новогодние открытки с рекомендациями по соблюдению ПДД.

Автоинспекторы уверены, что такая форма повторения правил безопасного поведения на дороге не будет лишней и для самих ребят, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
 
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