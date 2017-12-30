В Бурятии прошла «Ёлочка безопасности»

Ребята подарили «безопасные» ёлочные игрушки



В Прибайкальском районе учащиеся Турунтаевской школы провели акцию «Ёлочка безопасности». Ребята на уроках дорожной безопасности изготовили световозвращающие наклейки в виде ёлочек и снежинок. Во время занятия дети также сами повторили правила поведения на дороге в зимнее время.



После уроков активисты юных инспекторов движения вместе с сотрудниками ГИБДД отправились в детскую больницу. Они поздравили с наступающим Новым годом юных пациентов и пожелали им безопасных дорог. Взрослым и детям школьники подарили световозвращающие аксессуары в виде ёлочек и вручили новогодние открытки с рекомендациями по соблюдению ПДД.



Автоинспекторы уверены, что такая форма повторения правил безопасного поведения на дороге не будет лишней и для самих ребят, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

