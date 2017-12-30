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В Улан-Удэ самовольщика заставили снести дом возле дацана
Общество, 30.12.2017 11:20 Фото:
Занимаемый земельный участок составил тысячу квадратных метров
В суд обратился улан-удэнец с иском о сносе самовозведённого дома по улице Проектная, недалеко от дацана Ринпоче Багша, и освободить земельный участок, приведя его в пригодное для использования состояние.
По словам истца, ответчик самовольно занял земельный участок площадью тысяча квадратных метров, не имея документов, и построил деревянный дом. Земельный участок под строительство дома не предоставлялся, в связи с чем, самовольно возведённый дом подлежит сносу лицом, осуществившим его постройку.
Согласно закону, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё право собственности. Самовольная постройка подлежит сносу либо за счёт самовольщика.
Суд пришёл к выводу, что в отсутствие правоустанавливающих документов на спорный земельный участок ответчик незаконно занимает указанную землю и обязан освободить её.
Суд удовлетворил исковые требования, обязал ответчика снести самовольно возведённый деревянный дом и освободить земельный участок.
Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
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