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Машиниста в Забайкалье лишили права управления электровозом
Общество, 30.12.2017 09:37
Мужчина был дважды задержан пьяным за рулём автомобиля
Читинская транспортная прокуратура установила, что машинист электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Карымское не имеет права управления данным транспортным средством.
Установлено, мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД за управление в состоянии опьянения. В первый раз он был привлечен к административной ответственности, а во второй раз – к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему назначили 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.
При этом, лишение не ограничено конкретными видами транспортных средств и распространяется, в том числе, на железнодорожный подвижной состав, который также отнесён к транспортным средствам. А профессия «машинист электровоза» включена в перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств.
В связи с этим прокуратура направила в суд иск о лишении машиниста права управления электровозом. Требования удовлетворили.
В соответствии с решением суда, он не имеет права в течение срока, установленного ранее вынесенным приговором, управлять не только автотранспортными средствами, но и электровозом. И обязан сдать соответствующее свидетельство на право управления по месту своей работы. Работодатель, в свою очередь, не имеет права допускать его до вождения электровоза, в связи с чем должен решить вопрос о его дальнейшей трудовой деятельности.
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