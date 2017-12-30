Из Бурятии депортируют отсидевшего уроженца Самарканда

Его пребывание в России после освобождения из мест лишения свободы признано нежелательным



Управление по вопросам миграции МВД по Бурятия просило Железнодорожный районный суд рассмотреть вопрос о содержании уроженца города Самарканд Узбекистана в Центре временного содержания иностранных граждан до 2 марта 2018 года.



Мужчина был освобождён из мест лишения свободы 15 декабря. На него вынесено распоряжение признании его пребывания в России нежелательным.



По закону, иностранцы, подлежащие депортации, по решению суда содержатся в специальных учреждениях до исполнения выезда из страны.



- Приняв во внимание, что для депортации данного гражданина необходимы авиабилеты, для покупки которых административному истцу потребуется определенное время, учитывая объём мероприятий, которые следует осуществить до исполнения решения о депортации и иные заслуживающие внимания обстоятельства, суд полагает необходимым установить срок помещения административного ответчика в специальное учреждение на срок до 1 февраля 2018 года, - сообщает пресс-служба суда.



Иск удовлетворён частично. Мужчина помещён в Центр временного содержания иностранных граждан. Решение не вступило в законную силу.

