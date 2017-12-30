В Бурятии пенсии проиндексируют на 3,7% в январе

Но только для неработающих пенсионеров



В Бурятии в 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут с 1 января увеличены на 3,7%. Это выше показателя прогнозной инфляции, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Бурятии.



Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).



По предварительным расчетам, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 13,5 тысячи рублей, для неработающих пенсионеров составит 13,6 тысячи рублей.



Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2018 году не предусматривается, но в августе Пенсионный фонд проведёт корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.



Что касается досрочной выплаты пенсий за праздничные январские дни, то Пенсионный фонд в последних числах декабря 2017 года профинансирует выплату пенсий и социальных пособий по двум кредитным учреждениям, по которым выплатные дни выпадают на праздничные.



В конце 2017 года пенсии и социальные выплаты за январь 2018 года с учётом индексации на свои банковские счета получат пенсионеры, получающие пенсии в Сбербанке 6 числа каждого месяца. Так же досрочно, в декабре выплатят пенсии пенсионерам - получателям пенсий 9 числа каждого месяца в Россельхозбанке. Получателям через «Почту России» пенсии и социальные выплаты доставят по обычному графику, начиная с 3 января 2018 года.



Кроме январской индексации страховых пенсий, с 1 февраля будут на 3,2% увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники вместе с пенсией.



Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9,8 тысячи рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 14,7 тысячи рублей.

