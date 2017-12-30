В Бурятии ветреная снежная погода

30 декабря сохранится неустойчивая, ветреная, местами со снегом погода



Ветер северо-западный 6-11, местами с порывами ветра 15-20 м/с, позёмка, метели.



Температура днём -9, -14, местами -19, -24.



В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 15 м/с, позёмка. Температура -10, -12.

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