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Мэрия: Улан-Удэ готов к новогодним праздникам (фото)
Общество, 29.12.2017 15:10 Фото:
31 декабря на площади Советов пройдёт новогодняя шоу-программа у главной городской ёлки
Улан-Удэ готов к новогодним и рождественским праздникам.
- Повсюду царит предпраздничная суета, красиво наряжены улицы и здания, везде горит яркая иллюминация, размещены щиты и баннеры с новогодней тематикой, очищены от снега основные магистральные улицы, - сообщают в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В парках им. Орешкова, им. Жанаева, «Юбилейный», на театральной площади русского драмтеатра им. Бестужева, на территории торгового центра «Пионер» установлены большие елки. Учреждения образования, культуры, здравоохранения и спорта творчески подошли к праздничному оформлению своих зданий и прилегающих территорий. Управляющие организации тоже постарались на славу: во многих дворах радуют детей ледовые городки, снежные скульптуры и катушки. По городу в эти дни ездят празднично украшенные трамваи.
На главной площади города построен новогодний ледовый городок. 31 декабря на площади Советов состоится его открытие, и пройдет новогодняя шоу-программа у главной городской ёлки. Гостей на празднике ждут не только традиционное театрализованное представление и концертная шоу-программа, но и увлекательные интерактивные игры для детей с розыгрышем сладостей, новогодних призов и сувениров. Шоу-программу откроет театрализованный пролог, который поможет окунуться всем зрителям в атмосферу настоящего волшебства и зимней сказки. С наступающим Новым годом жителей и гостей города поздравят первые лица города и республики.
В преддверии Нового года и в праздничные дни учреждениями социальной сферы города подготовлен ряд мероприятий, которые сделают праздники насыщенными и запоминающимися для горожан. По всем образовательным учреждениям в декабре 2017 и январе 2018 года организуется более 500 локальных новогодних мероприятий с охватом около 70 тысяч детей. В дни каникул и праздников в городе пройдет большое количество культурных и спортивных мероприятий, спектаклей и специальных представлений для детей самого разного возраста. Будут работать катушки, катки, спортивные площадки, лыжные базы.
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