В Улан-Удэ сирота через суд добилась очереди на квартиру

Имея уже своих детей, женщине приходится жить в доме у дяди



Суд помог сироте восстановить свои жилищные права. Как выяснилось, постановлением администрации Советского района города над несовершеннолетней установлена опека в связи, с чем она была поставлена на учёт по обеспечению жильем детей-сирот. До настоящего времени сирота жильём не обеспечена, и была вынуждена проживать со своими детьми в квартире дяди.



- Представитель ответчика с иском не согласился, представил письменный отзыв, в котором просил в исковых требованиях отказать по тем основаниям, что предоставление жилых помещений из жилищного фонда по договорам найма предполагает установление очереди, которая формируется по дате достижения совершеннолетия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и утверждается Министром социальной защиты населения Бурятии ежегодно в срок до 1 июня текущего года,- говорится в сообщении суда.



В настоящее время женщина числится в очереди №476, что подразумевает предоставление жилого помещения в силу закона. Однако, будучи не обеспеченной жильём, имеет право на предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма.



Ответчик пытался доказать, что список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на получение жилья сформирован, но суд посчитал эти доводы необоснованными и удовлетворил исковые требования.



Решение не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

